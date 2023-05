Decazeville. Une sortie dans le Lot pour les familles avec Accès logement

Accès Logement a organisé une sortie avec le public accompagné par quatre salariés de l’association. Au programme, visite de Rocamadour le matin, pique nique dans un parc sur les hauteurs du village puis direction la forêt des singes.

La priorité était donnée aux familles. 10 ont répondu présentes (5 familles syriennes, 2 familles ukrainiennes, 1 famille georgienne et 2 familles de l’aire d’accueil des gens du voyage) ainsi que 6 jeunes du centre d’hébergement d’urgence.

Ainsi, ce ne sont pas moins de 51 personnes qui ont pu profiter de cette superbe journée dans le département du Lot, d’autant plus que le soleil et la bonne humeur étaient au rendez-vous. Accès Logement et tous les participants remercient l’association Tanaquest de Flagnac qui a grandement participé au financement de cette journée de par le don fait suite aux bénéfices réalisés lors de l’organisation de leurs différentes courses trail en décembre dernier.

Cette sortie s’inscrit dans les activités collectives que propose l’association tout au long de l’année (jeux des sociétés, ateliers de cuisine et créatif, balades, etc.). L’inauguration récente de la salle d’animation permet d’accroître le nombre de ces activités et apporte davantage de confort aux résidents.

Par ailleurs, lors de son assemblée générale, Accès Logement a précisé que l’office HLM Aveyron Habitat a sécurisé l’immeuble avec un digicode à l’entrée de devant et un portail a été installé au niveau de la terrasse. De plus, chaque résident a été doté d’un badge en plus des clés de l’appartement. Signalons d’autre part que suite à des fuites dans les caves de l’immeuble, la terrasse à l’arrière du bâtiment a été refaite.