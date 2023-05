Decazeville : le plan canicule en place pour les personnes vulnérables

La ville et le CCAS de Decazeville ont mis en place le plan canicule. Des réflexes à avoir et des informations à connaître.

Comme chaque année, la ville et le CCAS (centre communal d’action sociale) de Decazeville mettent à la disposition de chacun un registre nominatif sur lequel peuvent s’inscrire les personnes âgées de plus de 65 ans ou les personnes en situation de handicap lorsqu’elles sont fragiles et isolées et qu’elles vivent à leur domicile. La ville et le CCAS s’attachent par ailleurs à recenser les personnes fragiles, isolées, handicapées ou inaptes au travail.

Ce registre est mis en place dans le cadre du plan d’alerte et d’urgence départemental pour des risques exceptionnels et notamment de canicule, entre le 1er juin et le 15 septembre. L’objectif est de favoriser l’intervention des services du CCAS auprès des personnes inscrites, en cas de déclenchement du plan départemental d’alerte et d’urgence par la préfecture.

Dans l’hypothèse où un épisode de canicule serait annoncé, un contact périodique sera organisé cet été afin de s’assurer du bien-être et de la sécurité des personnes inscrites. La demande de recensement peut être formulée par la personne elle-même, par son représentant légal ou par un tiers (famille, voisin, ami, service d’aide à domicile…).

En cas de déclenchement

La demande peut se faire par écrit auprès du CCAS, au 2A, rue Cayrade à Decazeville ou par téléphone au 05 65 43 82 60. Les horaires d’ouverture du CCAS sont les suivants : lundi, de 8 heures à midi et de 14 heures à 17 heures ; mardi de 8 heures à 12 heures ; mercredi de 8 heures à midi et de 14 heures à 17 heures ; jeudi de 8 heures à 12 heures ; vendredi de 8 heures à midi et de 14 heures à 16 heures. Cette inscription est facultative. Les données figurant sur ce registre sont limitées exclusivement à l’identité et à la situation à domicile de la personne inscrite, laquelle dispose d’un droit d’accès et de rectification des informations la concernant. En tout état de cause, les dispositions utiles sont prises pour préserver la confidentialité et la sécurité des renseignements collectés.

Si le dispositif "canicule" est déclenché, restez chez vous autant que possible. Si vous devez absolument sortir, couvrir les parties du corps les plus sensibles au soleil : pieds, mains, cou, tête. Limitez les efforts physiques et les activités à l’extérieur. Nourrissez-vous convenablement. Buvez de l’eau. Maintenez la température ambiante de votre domicile à 19 °C. Enfin, maintenez le contact avec vos proches et votre voisinage, prenez de leurs nouvelles et donnez des vôtres.

Des informations sur la canicule 2023 sont disponibles sur le site du CCAS de Decazeville : www.ccas-decazeville.fr ; le site de la mairie Decazeville : www.decazeville.fr – le numéro vert Canicule (téléphone fixe seulement) au 0 800 06 66 66 (appel gratuit), cette ligne est ouverte de 9 heures à 19 heures, vous pourrez obtenir des conseils de protection pour vous et votre entourage.