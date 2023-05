Le vertige de l’amour passe par l’Aveyron !

Margaux et Mathias partent en voyage pour proposer aux hébergeurs d’apprendre à aimer. Parler et marcher avec pour première destination : l’Aveyron.

Le développement personnel est en vogue depuis quelques années. Trouver sa place dans la société, se trouver soi-même est une quête de sens qui remonte à l’existence de l’humanité. Et pourtant, celle-ci est mise à rude épreuve. Une épreuve que les confinements successifs n’ont rien arrangée, bien au contraire. Margaux Migliore n’a pas attendu le Covid-19 pour proposer ses compétences, ses expériences pour aider autrui. Pour apprendre à se connaître, à s’appréhender, à apprendre à aimer. Cela fait six ans qu’elle propose de transmettre pour s’aimer. S’accepter. « J’ai suivi une formation de naturopathe, de massage pour le toucher, de coaching pour trouver l’origine de la cause. Celle-ci, à la racine, il y a toujours un vide d’amour qui fait tomber dans le stress, qui s’imprime dans le corps », dit-elle. Qu’elle invite à dépasser pour passer ce vertige de l’amour.

Relier le corps et l’esprit

De façon empirique, au gré des expériences, où chacun apprend de l’autre. Chemin faisant. De cette évidence, est né son projet avec son compagnon Mathias, de partir en voyage en dormant chez l’habitant pour proposer, en retour, leurs services, sous la dénomination « Apprendre à aimer ». À lui, le goût de la marche pour des randonnées, à elle, des ateliers pour parler des maux d’amour. Relier le corps et l’esprit comme joindre l’utile à l’agréable. Le départ se fait de l’Aveyron, pour la simple raison que le couple vit actuellement chez la maman de Mathias, à Rodez. « Nous aurions dû travailler dans un grand domaine dans le Gers mais au dernier moment, le propriétaire nous a mis le bec dans l’eau », confie Margaux. D’un chaos faire entrer la lumière ou comme l’a écrit Frédéric Nietzsche, « il faut porter en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante », et voilà le couple en chemin pour partager la vie devant soi. Et les propositions ne se sont pas fait attendre. Des personnes de tout âge les ont contactés pour les accueillir et obtenir d’eux la clef de leur bonheur. « Ce sera notre propre thérapie », glisse avec le sourire Margaux, consciente que l’enrichissement s’établit dans l’altérité. Expliquer l’âme humaine, ses tréfonds, Margaux dit « se distinguer par un accompagnement sur-mesure pour se rencontrer, apporter des réponses à soi-même, se faire confiance ». Du haut de ses 32 ans, elle parle déjà comme un vieux sage. Car la confiance se trouve en soi-même, et s’accepter, est la condition sine qua non pour s’aimer.

Une destination inconnue

Un chemin que le couple s’apprête à emprunter en terre aveyronnaise, donc, pour se rendre en Bretagne cet été, et de poursuivre vers une destination surprise. « Cette aventure faite de rencontres humaines et de randonnées initiatiques va forcément créer des opportunités nouvelles », déclare-t-elle, consciente que la vie n’est faite que d’imprévus.



La démarche de ce couple se retrouve novatrice car elle-même confrontée au présent. « Mon activité fonctionnait très bien mais aujourd’hui le développement personnel est devenu un marché de masse », dit celle qui se définit comme une « artisane de l’amour ». Au contact de Mathias, « la marche étant un outil initiatique », le couple se rend compte que la rencontre, en chair et en os, est irremplaçable, inaltérable. Le virtuel n’étant qu’un écran de fumée. Dans cette quête du juste équilibre « par un travail d’introspection », conclut Margaux, le but est de permettre la rencontre avec soi-même. Dès leurs premières lettres, Margaux et Mathias disent M, aime comme un emblème qu’il souhaite transmettre. Car pour être architecte de sa propre vie, le but est d’atteindre le point G, celui du Graal, de la gnose, qui s’obtient avec force, sagesse et amour. Ce couple propose donc de découvrir la vie intérieure, tout ce qu’on a sur le cœur. Une exploration à laquelle chacun est invité à prendre part, en accueillant le couple, en chemin. Depuis Socrate, et l’Antiquité, les bienfaits de la marche pour la santé physique et psychique sont avérés. La proposition de Margaux et Mathias est l’éveil de soi pour apprendre à aimer.