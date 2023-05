Espalion. Carine Jouille bien dans sa bulle, place du marché

Carine Jouille vient d’ouvrir la boutique "Bulle d’air", place du marché à Espalion. Un lieu original où chacun peut trouver des céramiques très variées à décorer sur place par vos soins.

Que ce soit pour un anniversaire, un petit cadeau de bienvenue, la fête des pères ou des mères, Halloween, Pâques, Noël… ou simplement pour l’envie d’offrir ou de vous faire plaisir, vous trouverez à coup sûr l’objet à personnaliser pour n’importe quel évènement.

Maman de trois enfants, Carine Jouille est originaire des Hauts-de-France. Après une tranche de vie en région Paca où elle a beaucoup œuvré dans les loisirs créatifs et le milieu associatif, elle a également exercé au centre culturel du Var. À la recherche d’une nouvelle qualité de vie, elle s’est installée en Aveyron depuis 4 ans.

"Bulle d’air" propose un concept original venu d’Allemagne et qui se répand un peu partout dans nos contrées avec un succès grandissant. Ce concept peut se résumer en trois points : je choisis la céramique que je veux offrir (ou m’offrir), je la décore avec mon cœur, je l’offre à ceux que j’aime…

Toutes les techniques sont permises : peinture, tampon, pochoir, bulles, grattage… Carine assure l’accompagnement, le conseil et se fera même un plaisir de vous offrir le café. Sa boutique se veut avant tout un lieu de rencontre et d’échange convivial, ouverte de 9 heures à 18 heures, sans interruption, du lundi au samedi.

Sans rendez-vous !

Chacun peut venir quand il le souhaite, y compris durant la pause de midi. Parents, enfants, mamies et papis peuvent venir prendre le café et se distraire autour d’une création collective ou plus personnelle. Le prix de vente indiqué sur les céramiques (dès 6 €) comprend toutes les prestations de Carine : choix de l’objet à offrir, mise à disposition des pinceaux et autres ustensiles nécessaires à sa décoration, conseil et accompagnement à volonté, le petit café qui va bien et pour terminer, la cuisson de la céramique à 1 000° dans son propre four. Une cuisson indispensable pour la solidité de l’objet et sa durabilité (compatible par ailleurs avec le lave-vaisselle et le micro-ondes). C’est la seule restriction. Vous récupérez votre création à la boutique le lendemain de votre passage.

Une bien belle idée

Carine propose également des ateliers "enfants". Les parents amènent leurs enfants et le goûter. Carine les accompagne pour réaliser leurs décorations et leur sert le goûter.

La boutique "Bulle d’air" est ouverte à toutes et à tous sans aucun prérequis technique ou artistique. Dans tous les cas, l’empathie et la gentillesse de Carine Jouille vous feront trouver le temps trop court !