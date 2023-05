Coubisou. Les aînés autour d’une bonne table

Une pause gourmande et conviviale attendait les aînés du club des Deux clochers. En effet, dernièrement, ils avaient rendez-vous au Relais de la Vitarelle pour partager un délicieux et copieux repas.

Pour rejoindre le restaurant, un covoiturage s’est organisé et tout le monde était ravi de se retrouver pour ces agapes printanières. Comme à son habitude, la maison Falguier avait concocté un menu de choix et la cinquantaine de convives s’est régalée et a fait honneur aux différents plats mitonnés ce jour-là.

Ambiance familiale, accueil chaleureux et repas gourmand ont permis à l’ensemble des adhérents du club des aînés de partager un moment fort sympathique.

Dans son mot d’accueil et après avoir souhaité la bienvenue à tous, le président du club, Paulin Brégou, rappelait la sortie du mardi 13 juin dans la vallée du Lot avec visite de l’espace Terra Olt puis une balade en bateau sur le Lot. S’inscrire avant le jeudi 8 juin auprès de Louis Charrié au 06 75 64 58 97, Paulin Brégou au 05 65 44 70 16 ou 06 72 66 62 03. Le départ aura lieu à 7 h 50 de la Cave de Coubisou. Toute personne intéressée par cette sortie sera la bienvenue.