Trémouilles. Animation vélo : les enfants apprennent le code de la route

Le temps incertain n’a pas découragé les maîtresses, les écoliers, les parents accompagnateurs et les bénévoles de la Maif. Car pour tous, "l’éducation à la sécurité domestique et routière" est une étape importante pour les enfants et ce jour-là c’est à vélo que tous les primaires ont participé à trois ateliers. Celui du gymkhana ou la dextérité à lâcher une main pour attraper la balle, à rouler sur une planche à bascule…, celui d’observateur en cochant les fiches évaluation et celui de la mise en situation en roulant dans les rues du village et en découvrant ses dangers sur 2 km. Notés sur les différentes aptitudes comme identifier les espaces de circulation, circuler en respectant la signalisation, tenir compte des autres usagers et à communiquer avec eux, chacun a pu bénéficier des bons conseils des personnes de l’association qui ont distribué diplômes, livrets, affiches… Et les enfants d’Arvieu et Salles-Curan aussi, venus autour du quillodrome, sont repartis plus confiants en matière d’autonomie réelle. Donc "un stop, un céder-le-passage, un tourne-à-gauche…" ne devrait pas poser de problème dans leur comportement. Quant aux plus jeunes, ils ont aussi fait du vélo, joué au lancer de cerceaux et avec le parachute.