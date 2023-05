Luc-la-Primaube. Football : une coupe pour les U15

L’équipe fanion s’est inclinée 3 à 0 à Blagnac.

À Saint-Cyprien-sur-Dourdou a eu lieu la finale de la Coupe Territoire Aveyron Lozère en U15 qui opposait Montbazens-Rignac à Luc-Primaube. Les Luco-Primaubois ouvrent le score logiquement d’une belle frappe de Théo Cortes-Hibal repositionné en avant-centre suite à l’absence de Hugo Jayet. Les jaune et vert ont la possession du ballon et mettent leur jeu en place, Montbazens/Rignac répondant par de longs ballons à destination de leurs rapides attaquants. Juste avant la mi-temps, sur un long ballon dans la surface, les bleus marquent sur une de leurs rares opportunités (1 à 1). La seconde période est à toujours à l’avantage du LPFC qui maîtrise son jeu et sur une belle action, Titouan Terral expédie une superbe frappe du gauche sous la barre : 2 à 1. Le LPFC a la possibilité de "tuer" le match par Ishac Er Roussi mais le gardien adverse gagne son face-à-face. À 2 minutes du terme de la rencontre, sur un autre coup franc, Montbazens/Rignac égalise. Il faudra donc se départager aux tirs au but. Pendant cette séance, Leopold Jego fait un malaise dû à la forte chaleur et aux efforts fournis. Il sera pris en charge par les pompiers de Marcillac, heureusement tout va bien pour lui. La séance de tirs au but reprend et après un arrêt de Nathan, Ishac donne la victoire 4 à 2 à ses partenaires. "Vivre des émotions était le mot d’ordre que j’avais donné en début de saison aux jeunes. Proposer un football offensif avec beaucoup de prises d’initiatives et un pressing très haut. Le jeu est récompensé et tous les joueurs ont adhéré à cette nouvelle façon de voir le foot" a déclaré avec satisfaction le coach Thomas Bousquet.