Trémouilles. Coupe Occitanie vétérans : un trophée et une médaille pour les licenciés

Après des rencontres qualificatives, les quilleurs étaient habilités pour jouer la coupe Occitanie vétérans. Après leur première partie perdue, l’ épreuve s’est poursuivie en coupe du comité sportif régional et ils l’ont gagnée avec une médaille et un trophée ce dimanche, sur les terrains de Sébazac devant Espalion et Olemps.

Patrick Robert et Alain Vidal, duo de choc en vétérans au sein du club SQT, se sont mobilisés avec force pour remporter ce challenge. Aux côtés de six autres clubs, cette belle aventure amicale mais réalisée avec sérieux leur permet d’accrocher encore des souvenirs dans cette discipline qu’ils affectionnent.

De quoi donner un souffle d’énergie à tous les petits quilleurs qui sont en plein boum avec "les plateaux" de l’école de quilles.