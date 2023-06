De l'énergie solaire provenant directement de l'espace

(ETX Daily Up) - Le Japon souhaite bientôt pouvoir mettre en orbite des satellites capables de transmettre jusqu'à la Terre l'énergie récoltée par leurs panneaux solaires. Une première expérimentation devrait avoir lieu en 2025.

Les autorités du pays et l'Agence d'exploration aérospatiale japonaise (JAXA) travaillent depuis longtemps sur l'idée de pouvoir récolter de l'énergie solaire depuis l'espace. Selon Nikkei Asia, une expérience va être tentée à partir de 2025, avec à sa tête un professeur de l'université de Kyoto, spécialiste de l'énergie solaire dans l'espace.

Le but est de commencer à déployer de petits satellites en orbite, à une altitude de 36.000 kilomètres, destinés à transmettre à la Terre l'énergie solaire recueillie via leurs panneaux. Celle-ci est en fait convertie en micro-ondes envoyées vers des stations de réception au sol puis transformées en électricité. L'avantage de ces micro-ondes est qu'elles peuvent facilement traverser les nuages et n'importe quelle turbulence.

L'intérêt majeur de cette technologie est qu'elle représente en principe une source d'énergie renouvelable illimitée puisque, dans l'espace, les panneaux solaires peuvent collecter de l'énergie n'importe quand en journée, là où sur Terre c'est beaucoup plus difficile lorsqu'il fait mauvais temps par exemple.

Les résultats en termes de production ne devraient cependant pas être spectaculaires, du moins dans un premier temps. Il a en effet été calculé que pour produire l'équivalent en électricité d'un réacteur nucléaire, il faudrait utiliser une surface d'environ 4 km2 de panneaux solaires, ce qui représenterait un investissement colossal, évalué à 1000 milliards de yens, soit environ sept milliards d'euros.

A noter que les Chinois et les Américains travaillent également sur ce type de technologie et que le Japon espère bien prendre l'ascendant sur ces deux nations en matière de gestion d'énergie solaire en provenance de l'espace.