Rodez : Stéphanie Souiry met en avant le terroir local

Tradition, authenticité et qualité. Stéphanie Souiry a ouvert sa boutique, "l’Épicerie fine A table", au 6 rue de la Madeleine il y a un mois de cela et propose des produits du terroir presque exclusivement aveyronnais.

Stéphanie Souiry, fille et sœur de paysans née dans le Lot, se tourne vers le commerce après des études d’hôtellerie. Il y a un an et demi, elle a créé son entreprise, "l’Épicerie fine A table", où elle propose une trentaine de produits presque exclusivement aveyronnais, à l’exception de quelques coups de cœur au-delà des frontières, sur les marchés et sur son site Internet. Récemment, elle a décidé d’ouvrir sa boutique au 6 rue de la Madeleine "afin de pouvoir travailler même quand il pleut et avoir une vitrine dans la capitale locale".

Une volonté de représenter davantage le savoir-faire local

Depuis le 29 avril, autour d’un mobilier authentique et local qui rappelle la cuisine, elle vend désormais environ 150 produits, de l’apéritif au dessert. "L’idée est de créer une ambiance comme si j’invitais des gens à la maison pour goûter les produits", confie-t-elle. Une atmosphère fortement appréciée par les gens du quartier qui sont ses premiers clients. Son objectif : présenter 250 produits pour Noël, l’intérêt étant de représenter encore plus d’artisans et de producteurs. Foie gras, moutarde, lentilles, charcuterie, huile d’olive, tartinades, bières artisanales, confiture, miel… Des produits qu’elle propose en fonction de la saisonnalité "afin de redonner le goût au client du produit à la bonne saison".

Des choix guidés par la qualité des produits

La qualité et l’authenticité sont les maîtres mots de la boutique. "Le respect des produits, du bien-être animal et du terroir guide mes choix", révèle-t-elle. Son produit phare est le traditionnel gâteau à la broche réalisé avec de la farine aveyronnaise, du beurre AOP et des œufs de la ferme. Une rencontre avec des producteurs, des artisans et des agriculteurs avant tout, pour qui elle met au service ses compétences commerciales. "Derrière un produit, il y a quelqu’un, des choix, une démarche, une histoire, c’est ce que je veux mettre en avant."

Elle continue de présenter ses produits sur les marchés de Bozouls, d’Espalion, de Saint-Geniez-d’Olt et de La Canourgue à une clientèle fidèle et à des touristes qui "emportent avec eux un peu d’Aveyron". Arrivée dans le département il y a maintenant onze ans, elle est tombée amoureuse du terroir "qui est très authentique avec une identité forte". Elle fait également découvrir ses produits lors de foires et de salons gourmands, une occasion supplémentaire de partir à la rencontre de producteurs locaux.

Ouverture les après-midi du mardi au samedi ainsi que le mercredi et le samedi matin.