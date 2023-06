Rodez : une conférence publique sur la franc-maçonnerie, ce vendredi 2 juin

"Devenir franc-maçon, pour quoi faire ?" À cette question, Marc Henry, ancien grand Maître de la Grande loge de France, y répondra vendredi 2 juin à 20 h aux archives départementales de Rodez.

Régulièrement les francs-maçons organisent des événements destinés au grand public. Vendredi soir, ce sera au tour de la Grande loge de France de parler de ce processus initiatique par la voix de Marc Henry, ancien grand Maître de la Grande loge de France. Entretien avec un être aux mille vies, passionnant et éclairant sur le chemin du "Gai savoir" de Nietzsche.

Pourquoi êtes-vous entré en franc-maçonnerie ?

Au départ, c’est la rencontre. Le fil rouge de ma vie c’est d’ailleurs la rencontre. Un ami vient me parler de franc-maçonnerie car sa loge risquait de disparaître à Paris. J’y suis rentré, et depuis 47 ans, j’y suis toujours. Au gré des rencontres, je me suis retrouvé danseur à l'opéra, journaliste, psychologue, car j’ai toujours été porté par la question : pourquoi ? Le thème de la conférence s’intitule en réalité "devenir franc-maçon, pour quoi faire ?" C’est l’objectif qui compte, ce qu’on en fait. Être franc-maçon ou danseur c’est la même chose. On est initié à une méthode pour regarder ses forces et ses faiblesses. par le travail avec bonheur et joie. On prend le temps de faire, l’initiation donne un sens à la vie.

Pourquoi alors, la franc-maçonnerie a du mal à faire écho, à l’inverse, par exemple, de l’Église évangéliste qui ouvre une église tous les dix jours en France ?

On pêche dans la transmission. Le problème vient aussi que l’être humain vit de moins en moins sa vie. Concernant l’évangélisme ou d’autres religions, les gens s’y réfugient pour ne pas réfléchir. Or, la motivation première de la franc-maçonnerie est de se trouver, se découvrir, se regarder dans le miroir. La méthode symbolique invite à laisser venir les idées, à comprendre, à réfléchir. C’est chercher du sens à sa vie. Comme le résume la phrase de Socrate : "Connais-toi toi-même et tu connaîtras l’univers et les dieux."

Comment donner envie à découvrir la Grande loge de France ?

Le but est d’apprendre à se regarder autrement. J’ai 77 ans et je trouve encore des choses en franc-maçonnerie car on apprend toujours avec enthousiasme. C’est gratter sous la surface qui m’intéresse. Quant à ceux qui pensent y venir faire des affaires comme dans certaines obédiences, ce n’est pas le cas à la Grande loge, on fait sa vie, pas des affaires. On nourrit sa vie. L’initiation c’est recommencer une nouvelle vie. C’est deux fois par mois, l’envie de prendre du recul, de se regarder, c’est l’agapé sans les dogmes. On le fait pour soi.

Qu’est-ce qui vous fait encore avancer ?

La transmission. Être utile. C’est aussi lutter contre la barbarie, la connerie, la pensée unique, le nazisme (la franc-maçonnerie étant notamment interdite sous le régime de Pétain, NDLR).

Inscriptions sur www.gldf.org