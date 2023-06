Villecomtal. Lectures et musiques pour faire vivre des coups de cœur jeunesse

Le mercredi 14 juin à 17 heures, parc de l’église de Villecomtal (salle des Associations si mauvais temps) lectures théâtralisées – Musiqu’a lire – Croisillon et Compagnie.

À partir d’albums jeunesse coup de cœur, la compagnie propose des lectures enrobées de florilèges musicaux et vocaux. Cette balade, enthousiaste et littéraire, guidée par George, marionnette à la repartie poétique, se passe au creux d’une yourte au décor feutré. Cette proposition est nourrie par l’envie de considérer l’enfant comme un lecteur à part entière et de s’émerveiller ensemble dans une réelle altérité !

Voilà un voyage prometteur au pays des mots et des émotions ! (Re)-découvrir le plaisir de la lecture avec tout plein d’instruments du tour du monde et le jeu théâtral qui vous fera voyager du rire à la poésie… Distribution : Céline Mistral et Fred Montels