Espalion. Un prix départemental pour les écoles St-Hilarian et St-Michel

Invitées pour le festival des bandas, les trois villes jumelles d’Espalion ont été accueillies dernièrement à l’hôtel de ville par Eric Picard, maire, et son conseil municipal, en présence de diverses associations.

Récemment, Victorien Lefebvre, président de l’association des parents d’élèves, et Laetitia Durand, directrice des écoles Saint- Hilarian et Saint-Michel, se sont rendus à la soirée de remise des prix de la semaine des Apel. Lors de cette soirée, divers projets ont été présentés par les établissements participant à l’opération "Bien dans sa tête, bien dans son corps". Quand est venu le tour des écoles Saint-Michel et Saint-Hilarian, leurs représentants ont relaté leuurs actions.

Dès le 1er jour de lancement de la semaine, une exposition de l’Apel départementale est installée à l’étude de l’école Saint-Hilarian intitulée "ce n’est pas parce que j’ai un handicap que je n’ai pas de talent". Elle permet aux élèves de découvrir ce que peuvent vivre des personnes en situation de handicap, comme un sportif de haut niveau handisport, un chanteur malvoyant… Une occasion de mettre en avant les talents de chacun. Tous ont pu profiter de l’exposition tout au long de la semaine, et lors des portes ouvertes, en lien à l’histoire imaginée par les parents de l’Apel. Des interventions dans les classes, du CP au CM2, ont sensibilisé les enfants sur la présence de perturbateurs endocriniens dans les produits cosmétiques.

A la maternelle, des ateliers de relaxation "Bien dans son corps" ont été proposés aux PS MS et GS au cours d’une journée. Prendre conscience de son corps, bouger, se relaxer, s’émerveiller… Recette essentielle pour "être bien dans sa tête et dans son corps".

A partir du 22 mars, ce fut au tour de familles de "jouer" : nous comptions sur elles pour leur participation et implication dans la semaine de défi sans écrans ! Les élèves ont reçu un livret détaillant le défi auquel ils allaient participer. Retenons la règle des "4 PAS" : pas d’écran le matin avant l’école, pas à table durant le repas, pas seul dans sa chambre et pas avant le coucher.

La structure compte sur chacun pour gagner un maximum de point au cours du défi en limitant l’usage des écrans et en s’ouvrant à d’autres activités (sport, bricolage, lecture, jeux de société…).

Des résidents de la MAS de Saint-Geniez-d’Olt ont fait découvrir les sports aux élèves. Ensemble, élèves de Saint Hilarian et résidents, ont joué à la boccia (pétanque assise), à la sarbacane et réalisé un parcours de motricité. Un moment d’échange précieux qui a beaucoup apporté aux enfants, mettant en avant les talents des résidents.

Divers sports ont été pratiqués : hockey, quilles, hand, judo, foot… permettant aux jeunes de bouger et d’être bien dans leur tête et dans leur corps ! La semaine s’est achevée par la journée des talents où chacun a eu le plaisir de faire connaître sa passion à ses camarades.

Une semaine riche en découvertes qui a permis d’obtenir le 2e prix départemental et une enveloppe de 600 € qui pourra être utilisée à l’occasion du spectacle de fin d’année le vendredi 23 juin.