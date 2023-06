Cyclisme : participants, courses, champions… le Roc laissagais 2023 en chiffres

Si la grande fête annuelle du cyclisme commence vendredi 9 juin soir à Laissac, c’est samedi matin que la 31e édition de l’événement s’élancera vraiment pour deux jours de compétition. En attendant le premier départ : quelques repères.

17

Épreuves rythmeront le week-end sportif laissagais : les classiques Roc laissagais (50 et 27 kilomètres), le gravel, les courses jeunes, les draisiennes, l’enduro, les randos gourmandes, le championnat d’Europe mais aussi la course Open de VTT marathon.

1180

Personnes étaient déjà inscrites aux différentes épreuves de l’événement, à trois jours du premier départ. "Et on a environ 100 nouvelles inscriptions par jour", précise Pierre Boyer, organisateur et président du VC Laissac. "Avec les inscriptions sur place, on devrait approcher des 2000." Car il est encore possible de prendre un dossard pour toutes les courses… sauf celles du championnat d’Europe de VTT marathon, réservées aux licences UCI (union cycliste internationale). Et le Roc laissagais n’est pas loin de (déjà) dépasser son record de participants, qui avait été battu en 2022 avec 1300 coureuses et coureurs.

3

En étant le cadre du championnat d’Europe de VTT marathon cette année, c’est la troisième fois que le Roc laissagais verra les vainqueurs de ces épreuves reines titrés nationalement ou internationalement. La dernière fois c’était en 2016, quand les chemins des Palanges s’étaient parés des couleurs de l’arc-en-ciel à l’occasion du championnat du monde. Et en 2011, le VC Laissac était passé à la vitesse supérieure, trois ans après avoir intégré le calendrier UCI, avec l’organisation du championnat de France.

10

Natalia Fischer, championne d’Europe en titre, Fabien Rabensteiner, son homologue masculin, Tiago Ferreira, quadruple vainqueur de l’épreuve aveyronnaise et couronné champion du monde en 2016… Pas de doute, il y aura du beau monde, dimanche aux abords du foirail, pour le championnat d’Europe de VTT marathon. "Il y a aura le top 10 mondial de la discipline !, insiste Boyer. Mais la championne de France, Léna Gérault, ne sera pas là parce qu’elle participe une manche de la coupe du monde cross-country."

95

Kilomètres seront au menu des concurrents de l’épreuve reine masculine, quand les coureuses devront en parcourir 80. La longue distance (pouvant même avoisiner les 200 bornes sur certaines épreuves), telle est la spécificité du VTT marathon par rapport au cross-country classique. Si en XCO les circuits ne dépassent pas les 6 kilomètres, celle du Roc laissagais fait 47 kilomètres.

1

Dimanche, ce sera la première fois qu’un championnat d’Europe est filmé et retransmis en direct (sur les chaînes TV 8 Mont Blanc et 100 % Outdoor, ainsi que sur la page Facebook du Roc laissagais). "C’était une volonté de notre part, pour marquer l’histoire du VTT", souligne l’organisateur en chef.

350

Bénévoles sont sur le pont depuis déjà de nombreuses semaines. Et ils seront évidemment de la partie ce week-end. "Sans eux, on ne pourrait pas organiser un tel événement", fait remarquer Pierre Boyer, pouvant compter sur de fidèles volontaires, comme sur de nouvelles têtes. Et maintenant, place au spectacle.