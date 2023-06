Et si les mèmes aidaient les étudiants à mieux apprendre leurs cours ?

(ETX Daily Up) - Le proverbe dit que ce qui se conçoit bien s’énonce clairement. La start-up américaine Antimatter est partie de ce postulat pour aider les étudiants dans leurs révisions, mais en y ajoutant un twist. Elle leur propose de mieux apprendre leurs cours… en les transformant en mèmes.

Pour rappel, les mèmes sont des détournements humoristiques, majoritairement en anglais, qui s’appuient sur une photo, une citation, un GIF ou un extrait vidéo peu connus du grand public. Ces objets communicationnels, emblématiques de la culture Internet, sont destinés à une audience limitée d’internautes qui se targuent d’une certaine expertise en matière de mèmes. À plusieurs titres, les mèmes sont des blagues d’initiés : il est nécessaire d’avoir une bonne compréhension des éléments auxquels ils font référence pour les trouver divertissants. C’est justement sur cette connaissance intime du sujet que s’appuie Antimatter pour aider les étudiants dans leurs révisions. La start-up américaine leur permet de créer des mèmes sur le thème de leur choix et de les publier sur sa plateforme pour favoriser le partage de savoirs académiques. "Pour être capable de faire du shitposting [expression qui désigne le fait de publier des messages humoristiques et ironiques pour déclencher un maximum de réactions, ndlr.], il faut vraiment bien comprendre le sujet", a expliqué Jonathan Libov, fondateur et PDG d'Antimatter, à TechCrunch. "Dans un sens, le shitposting est la forme la plus élevée de la conscience".

Les mèmes disponibles sur le site d’Antimatter font référence à une multitude de matières scolaires, allant des mathématiques à la physique en passant par l’histoire et la littérature. L’un d’entre eux s’appuie sur une image de Bender, le robot au tempérament bagarreur de la série télévisée "Futurama", pour faire allusion au fait que le dieu Zeus a souvent confié des tâches d’une importance capitale à d’autres personnages de la mythologie grecque, dont Prométhée et son frère Épiméthée. Un autre mème fait référence au triangle amoureux impliquant le critique d’art britannique John Ruskin, son épouse Effie Gray et le peintre préraphaélite John Everett Millais.

Si Antimatter se décrit comme une aide à la révision, l’entreprise insiste sur le fait que les mèmes ne dispensent pas les étudiants de réviser sérieusement leurs cours. "On ne peut pas apprendre uniquement à partir d'un mème, n'est-ce pas ? Vous apprenez en parlant du mème", a déclaré Jonathan Libov à TechCrunch. "C'est en discutant durant une session de révision que l'on apprend vraiment, lorsque les gens regardent les mèmes des autres et expliquent ce qu'ils ont créé".

Par ailleurs, la jeune pousse ne compte pas se limiter aux mèmes et aux étudiants. Elle ambitionne de proposer d’autres formats - dont des puzzles - aux entreprises afin de donner du punch aux traditionnelles présentations PowerPoint qui rythment la vie au bureau. Sa récente levée de fonds de deux millions de dollars devrait l’y aider.