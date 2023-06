Les candidats à l’emploi doivent parier sur ces "soft skills" pour se démarquer

(ETX Daily Up) - Plus que jamais, les "soft skills" jouent un rôle important dans le processus d’embauche. Les recruteurs prêtent de plus en plus attention à ces aptitudes relationnelles et comportementales, qui déterminent la capacité d’un travailleur de s’adapter à son environnement. Mais certaines sont plus valorisées que d’autres.

Le service de rédaction de CV, TopResume, a interrogé 330 managers, recruteurs et professionnels des ressources humaines basés aux États-Unis sur les qualités socio-émotionnelles les plus recherchées chez les candidats à l’embauche de nos jours.

Il s’avère que l’adaptabilité fait figure de favori. Cette "soft skill" est particulièrement populaire auprès des experts du recrutement parce qu’elle sous-entend une capacité à agir dans un monde de l’entreprise en mutation permanente. La fiabilité et l’authenticité sont également des savoir-être convoités, tout comme la confiance en soi. L'honnêteté arrive en cinquième position des "soft skills" qui permettront à un candidat à l’emploi de se démarquer lors de la sélection des CV. Étonnamment, la liste des aptitudes émotionnelles et comportementales les plus recherchées des recruteurs a évolué depuis la pandémie de Covid-19. L’authenticité, l'honnêteté et la fiabilité en faisaient déjà partie en 2019, mais pas l’adaptabilité. À l’époque, cette "soft skill" était remplacée par l’auto-discipline. Amanda Augustine, spécialiste du recrutement chez TopResume, estime que l’engouement des recruteurs pour l’adaptabilité est lié à l’atmosphère imprévisible dans laquelle évoluent les entreprises partout dans le monde. À l’heure où les savoirs techniques sont menacés par la digitalisation du travail, l’accent est davantage mis sur les "soft skills" lors des processus d’embauche, étant donné que ces compétences ne pourront a priori jamais être acquises par des algorithmes. Un rapport de Deloitte Access Economics estime que les deux tiers de tous les emplois en Australie reposeront sur les savoir-être d’ici 2030. C’est pourquoi les employeurs et les recruteurs développent de nouvelles stratégies pour évaluer les aptitudes comportementales et les traits de personnalité des candidats, avec des pratiques différentes suivant les secteurs d’activité.

À première vue, cette attention sur les "soft skills" individuelles peut sembler assez éloignée des besoins des entreprises. Mais ces compétences relevant de ce que les sociologues appellent le "capital humain" pourraient être de précieuses alliées dans la course à la productivité. C’est du moins ce qu’affirme un rapport du Conseil national de productivité datant de 2022. Il insiste sur le rôle de la formation et des "soft skills" pour accélérer les gains de productivité et "referm[er] l’écart entre les entreprises les plus et les moins productives".