Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Les résidents de l’Ehpad Étienne Rivié très occupés

Pendant tout le mois de mai, le service animation de l’Ehpad Étienne Rivié a proposé aux résidents de nombreuses animations diverses et variées. Comme "l’Âge d’or", une vente de vêtements dans les locaux, où de nombreux résidents accompagnés de leur famille ont pu choisir et essayer de nouvelles tenues. On évoquera aussi le Point info senior du centre social du pays d’Olt qui leur a rendu visite. Une occasion de mettre en place le projet d’ordre national "Tricote un sourire". Douze tricoteuses ont partagé un après-midi avec les six résidentes. Ces rencontres se renouvelleront au rythme d’une séance par mois. Par ailleurs, dans le cadre d’un échange interétablissements, une première rencontre s’est effectuée avec l’Ehpad d’Espalion, neuf résidents accompagnés de deux animatrices et d’une élève stagiaire de première ASSP, ont été reçus par neuf autres résidents d’Espalion autour de pâtisseries qu’ils avaient confectionnées. Ce bel après-midi de partage et d’échange sera renouvelé le 19 juin à Saint-Geniez-d’Olt.

Les animations se sont poursuivies avec la chorale "La clé des champs", une chorale de 15 chanteurs venue de Sébazac, qui leur a présenté un répertoire plus varié repris à l’unisson par une soixantaine de résidents accompagnés par leur famille.

"La Pastourelle" est venue aussi présenter comme promis, la deuxième partie de la pièce de théâtre "La Tata de Bourniquet", en patois. Le jeu des acteurs et les répliques ont provoqué dans la salle le public de nombreux éclats de rire. Un bel après-midi de détente qui se terminait autour d’une collation.

Enfin, chaque année les résidents participent à leur manière à la préparation de la traditionnelle fête de l’estive en confectionnent des fleurs pour les décorations des troupeaux. Et récemment, au cours d’une visite à la ferme de Mr et Mme Chassaly à Grun, ils leur ont remis leur travail.

Pour tous, ce fut de beaux moments divers et variés. L’équipe d’animations leur concocte encore de belles surprises pour le mois prochain notamment le 21 juin, les olympiades 2 023.