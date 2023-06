Espalion. Les 18 ans disputeront la finale contre Clermont Salagou

Au terme d’un match à suspense, les 18 ans ont disposé de Montpellier aux tirs au but et se sont qualifiés pour la finale régionale.

Le Montpellier handball recevait les U18 du HBCE dans le FDI Stadium pour la demi-finale de Division 1. Une salle qui aurait pu déstabiliser nos garçons mais qui en fait les a surmotivés. Plus 6 au bout de 12 minutes de jeu, on se dit que ça devrait le faire. Mais Montpellier ne comptait pas se laisser faire et ce sont les locaux qui virent en tête à la mi-temps avec 2 buts d’avance. Le deuxième acte sera du même acabit. Les Espalionnais courent après le score et comptent même jusqu’à 4 buts de retard. Mais ils ne baissent pas les bras et reviennent au score pour les 5 dernières minutes les plus longues de la saison (surtout pour le cœur des supporters) : égalité, moins 1, plus 1, égalité jusqu’au sifflet final, 28/28. Ce sera donc une séance de tirs au but pour les départager. Première série de 5 tireurs : un échec partout, deuxième série : 1 échec partout, troisième série : Montpellier craque et ce sont 2 arrêts du gardien espalionnais et 1 seul échec pour les sang et or. C’est la délivrance, match gagné 41/40. Rendez-vous pour la finale dans deux semaines à Tournefeuille pour la revanche face à Clermont Salagou.

Les Espalionnais ont à cœur de leur montrer leur vrai jeu.

La joie régnait dans les vestiaires à l’issue de la rencontre.