Espalion. Forum des métiers du Spectacle Vivant à Denayrouze

Dernièrement, l’association Scopie qui œuvre dans l’accompagnement des projets artistiques et culturels à destination des professionnels du spectacle vivant et des publics du territoire, est venue présenter aux collégiens de Denayrouze les métiers du spectacle vivant. Le premier jour chaque classe a pu réfléchir, avec une intervenante de l’association, aux différents aspects du spectacle vivant et aborder les différents types de métiers nécessaires à l’élaboration de spectacles : métiers artistiques bien sûr, mais aussi techniques ou administratifs. Le lendemain, huit professionnels du département sont venus présenter leur métier, selon deux formules.

D’une part, chacun a présenté son métier à une classe, d’autre part, les élèves ont pu poser des questions de leur choix, lors d’un forum au CDI.

Les élèves ont ainsi pu rencontrer un administrateur, un chargé de production, un dramaturge, une marionnettiste plasticienne, un comédien, un metteur en scène, une régisseuse ingénieure du son, une chargée de communication. Ce forum a permis de découvrir des aspects méconnus du spectacle, et de développer la curiosité des élèves.