Decazeville. La saison se termine pour les philatélistes du Bassin

L’Amicale philatélique du Bassin Houiller vient de se réunir récemment, avec comme thématique la recherche de timbres sur les vitraux.

De beaux spécimens ont été trouvés et montrés à l’assistance. "Le but est d’échanger sur nos connaissances et nos collections. Nous maintenons notre activité et, malgré un effectif quelque peu vieillissant, nous avons eu le plaisir de voir arriver un jeune retraité de Decazeville et une dame de Saint-Cyprien-sur-Dourdou", résume le président Dominique Louis. Les passionnés des timbres se retrouvent le dernier mardi du mois, la dernière réunion de la saison 2022-2023 aura lieu le 27 juin, 20 h 30, toujours à l’immeuble des sociétés (salle n° 7), face au jardin public, à Decazeville. Outre les dernières infos concernant le monde de la philatélie, les dirigeants de l’APBH proposeront comme thématique le bobsleigh, histoire de glisser tranquillement vers les vacances.