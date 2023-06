Ce dimanche 11 juin 2023, le club de moto de Millau a organisé son rassemblement annuel. Conducteurs de Solex, mobylettes, motos et voitures américaines étaient présents.

Les motards se sont retrouvés pour un moment convivial, ce dimanche 11 juin 2023. Le moto club Millau Passion organisait la cinquième édition de son rassemblement annuel. Entre 150 et 170 participants étaient attendus. Parmi les véhicules à l'honneur : des mobylettes vintage, des Solex, des grosses cylindrés et des voitures américaines.

Florian et sa fille Carla sont venus de la région toulousaine. Départ à moto à 6h30, après un réveil qui pique. "On vient chaque année, pour le trip depuis chez nous et la balade qui est proposée, explique le papa. Ça n'a rien à voir de faire un tour avec d'autres motards. C'est comme quand vous allez vous balader seul ou en groupe : les émotions ne sont pas les mêmes."

"Le club prévoit toujours un parcours agréable et joli, ajoute Carla. Et on en profite davantage car il n'y a pas la charge mentale de se demander où l'on va." "Et puis, le bruit de tous les moteurs en même temps : c'est génial", conclut Florian.

Sans doute un ingrédient de "l'esprit motard". "C'est la famille, sourit Frédéric Kinoo, coprésident du club de Millau. C'est important que nous nous retrouvions pour partager notre passion."

Les participants ont réalisé une boucle d'une centaine de kilomètres autour de Millau, avant de se retrouver au Golf Café pour un plat d'aligot saucisse.