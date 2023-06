"Aucune série de ce type", "anomalie thermique" : la chaleur s'installe en France, et c'est parti pour durer !

La météo offre des températures particulièrement élevées en France depuis plusieurs jours. Le pays est en plein cœur d'un phénomène surveillé de très près par Météo France... et parti pour durer.

Le saviez-vous ? Une série inédite depuis plus de 75 ans est en cours, en France. Et vu ce qu'annoncent les prévisionnistes, elle est partie pour durer !

"Jamais aussi longtemps à cette intensité"

La statistique a été livrée par Gaëtan Heymes, prévisionniste et nivologue pour Météo France, sur Twitter. Dans la matinée du dimanche 11 juin, il a réalisé ce constat : "mine de rien, déjà 15 jours consécutifs avec indicateur de température maximale supérieur ou égal à 25°C". Selon le météorologue, il "n'y a aucune série de ce type ayant débuté en mai", sur la période allant de 1947 à 2022.

Pour expliquer plus amplement ce que la France traverse, il enchaîne : "ce qu'il y a actuellement en intensité n'est pas 'inédit depuis 1947', il y a déjà eu (bien) plus chaud avant la mi-juin, mais jamais aussi longtemps à cette intensité".

Mine de rien, déjà 15 jours consécutifs avec indicateur de température maximale >=25°C.

Sur la période 1947/2022, il n'y a aucune série de ce type ayant débuté en mai. La plus précoce avec au moins 15 jours à plus de 25°C avait débuté le 6 juin, en 2003. pic.twitter.com/QJ1211Km68 — Gaétan Heymes (@GaetanHeymes) June 11, 2023

Le repère de 2003

Cette période de 1947-2022 comprend donc l'année 2003, marquée par une canicule historique en France. Gaëtan Heymes l'évoque en parlant du phénomène en cours, développant que "la série de ce type la plus précoce avec au moins de 15 jours à plus de 25°C avait débuté le 6 juin"... 2003 ! Celle que l'Hexagone traverse actuellement a débuté le 27 mai.

Combien de temps encore ?

Dimanche, la série a donc connu son 16e jour et devrait boucler son 17e, ce lundi. "Cet indicateur est prévu de rester supérieur à 25°C jusqu'au bout de l'horizon de prévisibilité", embraye le météorologue, rappelant que "la plus longue série a duré 69 jours". Et il ne faut pas remonter bien loin pour la retrouver, puisqu'elle date... de 2022.

Cet indicateur est prévu de rester supérieur à 25°C jusqu'au bout de l'horizon de prévisibilité.

La plus longue série a duré 69 jours, en 2022. — Gaétan Heymes (@GaetanHeymes) June 11, 2023

Une autre série prolongée ?

En termes de série historique, la météo n'en manque pas depuis plusieurs mois. Serge Zaka, à la tête de l'association Info Climat, s'est également penché sur ce qu'il a nommé "anomalie thermique au 1-15 juin 2023". "Elle sera exceptionnelle avec près de +3°C", a-t-il déclaré, avant d'évoquer une autre série. En effet, il estime qu'il y a "de fortes probabilités que juin 2023 soit le 17e mois de suite égal ou supérieur aux normes. Cette série est incroyable", a enchaîné Serge Zaka, dimanche.

L'anomalie thermique au 1-15 juin 2023 sera exceptionnelle avec près de +3°C (TOP3 depuis 1930, à minima). Il y a de fortes probabilités que juin 2023 soit le 17ème mois de suite égal ou supérieur aux normes. Cette série est incroyable !

Avec près de 35-40 jours sans pluie d'ici… pic.twitter.com/6mYCGph2N7 — Dr. Serge Zaka (Dr. Zarge) (@SergeZaka) June 11, 2023

Quelle météo en Occitanie ?

Selon Météo France, à l'échelle de l'Occitanie, les prochains jours devraient être dans le sillage de ce que la France traverse depuis deux semaines. Si des orages toucheront toute la région, mardi, avec des maximales comprises entre 17 et 25 degrés, le mercure grimpera progressivement, allant jusqu'à 29°C mercredi et 30°C dans plusieurs endroits de la région jusqu'à la fin de la semaine.