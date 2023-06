Onet-le-Château. Entre création commune et projets personnels pour les 2 amis

Les deux amis écrivains d’Onet-le-Château persistent et signent ensemble leur 7e opus. Il s’agit du "Petit Dragon enrhumé".

Ce gentil conte met en garde les enfants contre le danger des feux de forêt et devrait les sensibiliser. De jolies illustrations, un peu d’humour, de magie et le tour est joué ! L’album qui s’adresse aux 4-6 ans, sera à découvrir au prochain salon de Laissac, le 18 juin. Parallèlement, les deux auteurs poursuivent leurs propres projets : deux nouveaux romans (un sur la guerre d’Algérie, un autre sur le harcèlement scolaire), et colorisation de BD pour Olivier, et deux nouveaux contes pour Ève, à paraître en 2024. Elle est actuellement en recherche active d’illustrateur (trice), notamment pour son plus gros ouvrage (90 pages) pour les ados, au ton mi-actuel, mi-rétro, intitulé "La petite fille du passé", mais aussi pour un second, plus court, "La tortue sur le dos", s’adressant aux plus jeunes. Pour candidater et avoir des extraits des œuvres en question, merci de lui écrire avec des exemples d’illustrations enfants, sur : evalascribe@hotmail.fr.