CARTE. Encore des orages mercredi en Aveyron, placé en vigilance jaune comme 15 autres départements

La vigilance jaune orages est maintenue dans plusieurs départements du sud de la France, mercredi 14 juin 2023. Si la zone est bien moins importante que mardi, elle regroupe encore une fois une vaste partie de l'Occitanie.

La vigilance jaune orages continuera de toucher plusieurs départements de France, mercredi 14 juin 2023. Beaucoup moins que mardi, puisque Météo France n'en mentionne que 16. Mais un grand nombre est situé en Occitanie.

La moitié de la région

C'est encore le sud de la France qui est concerné par cette vigilance jaune orages, mercredi. Et parmi les 16 départements cités par Météo France, sept sont en Occitanie : la Haute-Garonne, l'Ariège, le Tarn-et-Garonne, l'Aveyron, l'Aude, l'Hérault et le Gard. Les deux premiers cumuleront une double vigilance, puisque le jaune sera également activé pour les pluies. Les Hautes-Pyrénées, pour leur part, ne sont mentionnées que pour le second motif.

A gauche, la vigilance jaune orages. A droite, la vigilance jaune pluie-inondation. Météo France - Capture d'écran

Orages et pluie

La vigilance jaune orages est donc déjà active dans plusieurs départements d'Occitanie, et se prolongera mercredi. Voici les heures d'alerte jaune orages prononcées par Météo France, selon les territoires, pour le 14 juin :

Aveyron, Tarn, Gard, Hérault, Hautes-Pyrénées, Ariège : de 12 heures à 21 heures

Aude : de 14 heures à 21 heures

Concernant la vigilance jaune pluie-inondation, elle sera active dans trois départements de la région, mercredi :

Ariège, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne : jusqu'à 15 heures

Temps perturbé en Aveyron

Selon les prévisions de Météo France, durant l'après-midi, le risque d'orages est avéré sur l'ensemble du département, mis à part l'ouest, après une matinée marquée par de belles éclaircies.