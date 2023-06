Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Du sang neuf à l’écurie des Marmots !

L’Écurie des Marmots, a tout récemment organisé la 39e édition du rallye automobile régional de St-Geniez-d’Olt. Pendant deux jours, les vrombissements des moteurs ont résonné dans toute la cité marmotte et ses alentours. Plus de 110 équipages se sont présentés sur la ligne de départ.

Cette année, c’est une équipe rajeunie qui, sous la houlette des coprésidents Édith Despéries et Quentin Apers, a œuvré, avec bien sûr les conseils de ses aînés.

Pour la préparation de cette édition, ils ont travaillé avec une nouvelle organisation. Ils ont créé des commissions afin de partager un travail qui a nécessité sept mois de préparation, dont une grande partie consacrée aux démarches administratives et à la recherche des sponsors. Le dernier mois était, lui, consacré au balisage et à la mise en sécurité du circuit tant pour la sécurité des spectateurs que des pilotes. Aussi l’accent a été mis sur la convivialité et l’ambiance, puisque cette année, le samedi soir, un repas réunissait 250 personnes (pilotes, commissaires de course, bénévoles, membre de l’écurie…) et le dimanche soir après la remise des prix, pilotes, organisateurs, élus, spectateurs pouvaient profiter d’un moment de détente en musique sur la place des Fruits.

Cette année le rallye s’est déroulé par un temps orageux. Quelques sorties de route dont une sérieuse qui a interrompu la spéciale du samedi entre la Grattarelle et Pierrefiche.

Une nouvelle fois les pilotes ont offert un beau spectacle aux nombreux spectateurs. Jérémy Turco, (Skoda Fabia Rally2/R5) se hisse sur la 1re marche du podium.

À ses côtés Jean-Michel Da Cunha (Ford Escort Cosworth) sur la seconde marche, et Arnaud Coudène, (Citroën C2) sur la 3e.

Stéphane Valette (Citroën DS3) se contente de la 4e place et le Marmot Nicolas Marcillac (Citroën DS3 R3 Max), de la 5e place.

Ce 39e rallye régional a été une belle réussite, bravo à cette dynamique jeune équipe d’organisateurs et à tous les pilotes qui nous ont offerts ce beau moment sportif.

À l’année prochaine !