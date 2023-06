Salles-Curan. Gendarmerie : le major Ledard en retraite

La commandante de la communauté de brigades s’en va vers d’autres horizons. A l’occasion d’une récente rencontre amicale à la gendarmerie de Salles-Curan, le major Sophie Ledard annonçait son prochain départ à la retraite.

Entourée de tous ses collègues de la communauté, des élus des communes sous sa protection, des commerçants et de nombreux amis parmi la population, Sophie Ledard était très émue de résumer en quelques mots ses 32 ans de service dans la gendarmerie, ses différentes mutations avec, chaque fois, la découverte d’une nouvelle population. Elle remerciait ses collègues, en particulier "son mentor" Jean-Luc Bernard qui l’a beaucoup aidé de ses conseils pour assumer ses responsabilités et qui lui a "bien expliqué les complexités du verbe commander". Elle remerciait aussi les pompiers avec lesquels elle a pu travailler en confiance, et bien sûr ses enfants qui n’ont pas eu d’autre choix que de subir les contraintes professionnelles de leur maman. C’est d’ailleurs avec beaucoup d’amour qu’ils sont venus la remercier et l’embrasser devant l’assistance.

Le chef d’escadron Frédéric Moinet, commandant de la compagnie de Millau, rappelait son parcours professionnel et louait "sa volonté et son dynamisme quotidiennement démontrés, son état d’esprit irréprochable et la qualité du travail fourni".

Il soulignait qu’elle est titulaire de la médaille de la défense nationale depuis 2004, de la médaille de la protection militaire du territoire Trident depuis 2017 et de la médaille militaire depuis 2019. L’apéritif amical qui s’ensuivait permit à Sophie Ledard de souffler un peu, après cette dernière stressante et difficile intervention !