Saint-Amans-des-Cots. Les collégiens de la Viadène à la découverte des métiers

La Maison de l’orientation mobile de la région Occitanie s’est installée pour une journée dans la cour du collège de la Viadène. Ce kiosque mobile et autonome en énergie, a accueilli par petits groupes, tous les élèves des classes de 4e dans le but de les informer sur leur orientation, leur métier, les formations et les emplois. Chaque groupe a participé à deux ateliers leur proposant de construire leurs projets d’avenir. Sur écran, ils ont répondu à un test d’orientation en sélectionnant leur goût et leurs centres d’intérêts faisant ressortir quelques métiers. Puis, ils ont regardé une vidéo sur le ou les métiers proposés. Le deuxième atelier leur a permis de découvrir les métiers de façons différentes à l’aide de jeux de cartes.

Pour terminer, équipés de casques de réalité virtuelle qui présentaient en immersion plus de 160 métiers, ils ont plongé dans la réalité des métiers de leur choix.

Cette action d’éducation à l’orientation est un bon complément à toutes les actions menées par les professeurs et celles proposées par le dispositif "Cordées de la réussite".