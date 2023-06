Boussac. Les écoliers se familiarisent avec la route

Chacun sait la vulnérabilité que représente la circulation des deux roues et des cyclistes en particulier dans le trafic routier. C’est à ce titre et pour bien préparer les plus jeunes que le CER-SRAV organise avec le concours de la Maif des opérations d’éducation routière auprès des écoliers. Mis en place à la demande des enseignants des écoles publiques de l’Aveyron, il s’agit d’un processus d’apprentissage dont le but essentiel est de "savoir rouler à vélo".

Une telle démarche s’est déroulée récemment à Moyrazès à laquelle ont participé les élèves du cycle 3 de Boussac. Un circuit tracé dans les rues du village a été élaboré en classe par le groupe maîtresse – élèves à partir du plan du village de Moyrazès et a ensuite été validé par le Maire les enseignantes ainsi que les représentants de la gendarmerie.

Les élèves étaient répartis en trois groupes et évoluaient par alternance à vélo, dispersés sur le circuit pour contrôler le comportement des cyclistes, et participer à un gymkhana pour des exercices de maniabilité. Parents et grands-parents avaient été mis à contribution pour optimiser l’encadrement de cette opération qui s’est déroulée sans le moindre problème.

Elle se terminera en classe par une évaluation qui permettre d’établir les attestations de première éducation de la route.

Un petit cadeau fut offert à chaque participant et il ne tient plus désormais à chacun d’appliquer désormais les conseils de sécurité prodigués lors de cette journée d’apprentissage à la route.

Rappel de sécurité pour tous : Les cyclistes disposent d’une bande de roulage d’un mètre en bordure de route et les véhicules qui les dépassent doivent respecter une distance de 1,50 m.