Laissac-Sévérac l'Église. Les randonneurs en Espagne

Les adhérents du Club "Laissac à dos" ont eu le plaisir de randonner durant cinq jours en Catalogne du sud, au nord de la Costa Brava, plus précisément autour de la ville de Rosas.

Grâce à des guides locaux, ce séjour leur a permis de découvrir une grande quantité d’éléments mégalithiques (dolmens, menhirs) le long des chemins qui voient passer de nombreux troupeaux en transhumance et de marcheurs.

Le parc naturel du Cap de Creus, (seule réserve naturelle en Espagne) leur a offert une vue à 360° sur toute la région dont l’immense et magnifique baie de Rosas. La découverte de Porlligat, petit village de pécheurs où vécût le peintre Salvador Dali s’imposait et la visite de sa maison fut un moment extraordinaire. Les participants ont eu le bonheur de découvrir le village de Cadaqués par voie maritime et ont apprécié le splendide contraste du bleu de la mer et du blanc des maisons. Sur ses hauteurs, ils ont parcouru des sentiers bordés de murs en pierres sèches.

Les 38 adhérents présents ont été ravis de l’accueil sympathique et de la restauration familiale de l’hôtel dans lequel ils séjournaient, ainsi que de toutes ces merveilles de la nature découvertes tout au long de leur périple.

Vivement une nouvelle escapade !