Onet-le-Château. Déjà le dernier café littéraire de cette saison…

Comme à chaque fois, ce dernier café littéraire de la saison qui a eu lieu jeudi dernier, a été un moment privilégié pour échanger autour du livre et surtout pour partager les coups de cœur et les idées de lecture de chacune et chacun.

Une rencontre des plus chaleureuses, dans un lieu convivial, qui regroupe une douzaine de passionnées pour un débat très animé, spontané et très enrichissant, mais aussi cette fois-ci, pour un témoignage, celui d’Alicia, actuellement en stage à la médiathèque et qui vient de publier son premier roman policier en auto-édition, un thriller pour ados "Cette nuit, souviens-toi" : l’occasion pour la jeune écrivaine de raconter son parcours, les difficultés et les belles surprises qui ont jalonné ses dernières années, de l’écriture à la publication et pour les participants de découvrir les différentes étapes d’un livre, avant son arrivée dans leurs mains de lectrices…