Boussac. Du ballon rond au fourneau pour les footballeurs

Les footballeurs de l’Essor ont plus d’une corde à leur arc et peuvent passer allègrement du ballon rond aux queues de poêle. Ce n’est pas pour faire dans la démesure mais il faut bien convenir que cette journée ris d’agneau organisée par les footballeurs de l’Essor transforma ce coup d’essai en coup de maître. Dès 9 heures du matin, les premiers convives étaient là suivis des deux groupes suivants à 11 h 30 et 14 heures. Le temps était de la partie et l’ambiance festive et champêtre a comblé l’ensemble des participants, rehaussée par la présence de la Band’Acapella qui n’a pas ménagé ses efforts par l’interprétation de chants basques. Comme des abeilles dans une ruche, les joueurs et leurs compagnes ont apporté leur contribution, chacun dans son rôle et la logistique mise en place fut parfaite.

Encore bravo et merci à eux pour cette belle journée. Après l’accession à la D2 sur le terrain, on peut leur attribuer une étoile en restauration.