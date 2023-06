Espalion. Le gala du club rythme et danse fait un tabac

Cette manifestation de fin de saison a été à la hauteur de l’investissement des 200 élèves et de leur professeure Mandy Cavaroc.

Avant même son ouverture au public, au centre Francis-Poulenc, le gala du club rythme et danse se jouait déjà à guichets fermés. Plus de 700 personnes se sont réunies pour assister au spectacle "Monochrome". Signe d’une association qui depuis plusieurs années ne cesse de grandir sur les rives du Lot, avec pas moins de 200 élèves, de 4 ans à l’âge adulte, inscrits cette année. Un record pour l’association.

Extrait de la prochaine pièce chorégraphique

Ils ont présenté plus de 30 chorégraphies (jazz, contemporain, classique, hip-hop), créées et mises en scène par leur professeure Mandy Cavaroc. Plongé dans un monde imaginaire opposant anges et démons, où amour et tolérance finissent par triompher, le public a été plus que conquis par l’ambiance, l’énergie et l’émotion dégagées par les danseurs. En présence du maire Éric Picard, ils n’ont pas ménagé leurs efforts sur scène et leur performance fut saluée par tous. "C’est incroyable tous les progrès effectués ces dernières années !", confiait une maman à la sortie du gala. Le final, longuement applaudi, a permis de saluer tous ceux qui ont participé à la réalisation de ce spectacle : les élèves, leur professeure Mandy Cavaroc, le bureau représenté par Laëtitia et Clara Cantagrel, Nathalie Sabrié-Fabre et bien entendu tous les bénévoles sans qui rien ne serait possible. Chapeau bas ! À noter également que la soirée a débuté avec un extrait de la pièce chorégraphique "Au pied du mur", interprétée par 22 danseurs de l’atelier création mis en place cette année par Mandy Cavaroc. Le thème de la pièce est le dépassement de soi. Elle sera présentée dans son intégralité durant la saison 2022-2023.