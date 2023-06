Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Les artisans planchent sur les sites web

Une formation novatrice a été récemment dans les locaux du tiers lieu, organisée par la Chambre des métiers et de l’artisanat, en partenariat avec le tiers lieu Le Corum. Cette formation, axée sur la création de sites web vitrine pour les entrepreneurs artisans. Grâce à cette initiative, les artisans locaux ont pu acquérir des compétences clés dans la conception et le développement de sites web vitrine.

Le choix de délocaliser cette formation est un exemple de l’engagement de ces organismes en faveur du développement économique et de la promotion des métiers artisanaux dans les régions rurales. Grâce à cette proximité géographique, les participants ont pu concilier plus facilement leurs engagements professionnels et familiaux avec leur désir de se former.

Au cours de cette formation, dispensée par des formateurs expérimentés de la CMA de l’Aveyron, les participants ont appris à concevoir et à développer des sites web vitrine adaptés à leurs activités artisanales. Ils ont pu maîtriser les fondamentaux de la création de sites. Les artisans sont maintenant mieux préparés pour répondre aux exigences du marché numérique en constante évolution. Ces compétences nouvellement acquises leur permettront de promouvoir leurs produits et services de manière efficace, d’atteindre une clientèle plus large et de renforcer leur présence sur Internet.

La Chambre des métiers et de l’artisanat, en collaboration avec Le Corum, envisage de continuer à proposer des formations délocalisées. Une convention sera prochainement signée, pour officialiser ce partenariat de 3 ans.