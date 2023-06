Olemps. Samedi, ce sera nuit blanche pour les fous du volant !

À cette occasion, le président du club de badminton a répondu à trois questions relatives à cet événement et à sa philosophie.

Vous organisez samedi, la 10e édition de la "Very bad night". Combien de joueurs attendez-vous ? Sont-ils exclusivement du département ?

Cette année nous attendons 40 joueuses et 56 joueurs répartis en 5 séries de doubles dames et 6 séries de doubles hommes. Cela fait 20 joueurs de plus que l’an dernier et nous sommes très heureux de voir que le format plaît et que les joueuses et joueurs reviennent malgré le défi de jouer jusqu’à des heures tardives (2-3 heures du matin). Pour cette édition, nous attendons des badistes de 7 clubs aveyronnais mais aussi de Haute-Garonne (Olympe et Ramonville). Le bouche-à-oreille fonctionne si bien que nous n’avons pas eu besoin de multiplier la communication pour cette édition. Vous seriez étonnée de voir le nombre de personnes qui m’ont appelé pour "le fameux tournoi où on mange un aligot à 22 heures".

Qu’est-ce qui fait le succès

de ce concept ?

Honnêtement, je ne sais pas… Mais si je devais répondre, au fond de moi, je pense que les badistes recherchent une formule différente, un moment de rassemblement. Le format que nous proposons est très singulier et je crois que les joueurs ne feraient pas le déplacement à Olemps pour un tournoi plus "traditionnel" alors que dans le Ruthénois, nous avons les tournois de Rodez et du Monastère qui répondent parfaitement à ces attentes.

Je profite de cet échange pour remercier tous les organisateurs et compétiteurs précédents qui ont permis à cet événement de devenir un des tournois de badminton incontournables en Aveyron.

Ce tournoi est-il, pour vous, une façon de faire la promotion de votre sport de façon conviviale ou une vraie compétition ?

Je dirais que ce tournoi reflète avant tout la façon dont nous essayons de promouvoir la pratique du badminton à Olemps en mélangeant convivialité et implication.

Notre club a aujourd’hui la chance d’accueillir beaucoup de nouveaux licenciés qui se sont engagés d’abord par des entraînements en matchs libres, puis par nos équipes interclubs et la compétition individuelle. Aujourd’hui, nous souhaitons que notre tournoi, désormais fixé en fin de saison, soit un point de rendez-vous convivial autour d’un événement compétitif attirant les expérimentés, les débutants mais aussi les potentiels futurs joueurs.