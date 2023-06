Laissac-Sévérac l'Église. Fin de saison pour les jeunes footballeurs laissagais

Depuis maintenant de nombreuses années, la mairie de Laissac-Séverac l’Église met à disposition du club de foot de l’USLB (union sportive Laissac Bertholène), son animateur Mikaël LACAN qui intervient en qualité d’éducateur sportif.

Cette année encore, Mikaël a encadré les jeunes de l’école de foot, et plus précisément les catégories U9 et U11 les mercredis après midi au stade de Gaillac-d’Aveyron ou au gymnase de Laissac en cas de mauvais temps. À l’heure du bilan, la saison a été positive pour la quarantaine de jeunes présents, chacun a pu perfectionner sa technique individuelle et développer le jeu en équipe. De nombreuses rencontres ont eu lieu tout au long de l’année permettant ainsi aux jeunes footballeurs de se mesurer à d’autres équipes et de perfectionner leur sens du jeu tout en apprenant à respecter l’adversaire.