Réquista. Le rallye des 11 clochers est en route

Le rallye des 11 clochers du dimanche 9 juillet est en phase de préparation finale et tout a été cadré lors de la réunion de la dernière réunion à Lédergues. Le cahier de route terminé, le parcourt sera testé et balisé prochainement. Le circuit de 60 km environ parcourra les beaux paysages du Réquistanais, agrémenté de nombreuses haltes pour les jeux et énigmes dont les organisateurs ont le secret. Communes concernées : Réquista, Durenque, Auriac-Lagast, La Selve, Rullac-Saint-Cirq et Lédergues. Le départ aura lieu de Réquista à partir de 9 heures au marché ovin, puis direction Sérieux chez Murielle et Régis Angles pour la première épreuve, une dégustation de fromages à l’aveugle. Il passera ensuite à Combecave pour rejoindre l’église de Connac. Étape suivante la pyramide du Lagast puis Durenque, la Selve, Reycabrot, Saint-Cirq, la Fabréguerie. L’arrivée est prévue à salle des fêtes de Lédergues pour le repas, plat principal Rougail saucisse sur inscription (15 € adultes, 8 € moins de 12 ans). Les équipages peuvent d’ores et déjà s’inscrire à l’office de tourisme à partir du 20 juin jusqu’au 5 juillet. Inscription par équipage 15 €. Le président Paul Dumoulin et son équipe de bénévoles espèrent une bonne participation à cette journée exceptionnelle.