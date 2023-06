CARTE. Orages : vigilance orange dans quatre départements dont deux en Occitanie, ce samedi

La vigilance orages mise en place par Météo France va monter d'un cran dans quatre départements du pays, ce samedi 17 juin 2023. Dont deux en Occitanie.

Habituellement au niveau jaune, la vigilance émise par Météo France pour les orages va basculer à l'orange, dans quatre départements, ce samedi 17 juin 2023.

Cap sur le Sud-ouest

La Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie se partagent les territoires concernés par cette vigilance orange : il y en a deux chez la première et deux chez la seconde. Les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, le Gers et les Hautes-Pyrénées ont, en effet, été mentionnés par Météo France dans le cadre d'une vigilance orange, ce samedi. Pour les Landes et le Gers, elle sera active de 20 heures à 23 heures. Du côté des deux secteurs montagnards, ce sera le cas de 19 heures à 22 heures.

\u26a0\ufe0f\u26c8\ufe0f#vigilanceorange ?

Ce #samedi soir, dans le #SudOuest du pays, développement de forts #orages pouvant donner de fortes rafales de vent et de la grêle. Sur les départements limitrophes des orages localement forts restent possibles.

\ud83d\udc49https://t.co/JGz4rTUvHP pic.twitter.com/3YhAIfXFeM — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) June 17, 2023

Orages, précipitations, grêle...

Selon Météo France, "des orages temporairement forts à violents remontent d'Espagne en fin d'après-midi". Ils ne viendront pas seuls, puisqu'ils "apportent de soudaines rafales de vent pouvant dépasser localement 100 km/h et de fortes chutes de grêle localement. Si les prévisionnistes expliquent que ces orages "circulent rapidement", ils ajoutent que "les précipitations peuvent être temporairement intenses".

Le Sud-ouest fera face à des orages, samedi 17 juin 2023. Météo France - Capture d'écran

Et pour les départements en jaune ?

C'est toute une large partie ouest du pays qui est, de son côté, placée en vigilance jaune orages par Météo France, ce samedi. La région parisienne et une grande partie de la Normandie y feront également face. Quant à l'Occitanie, elle voit cinq de ses territoires être concernés : le Tarn-et-Garonne, la Haute-Garonne, l'Ariège, l'Aude et les Pyrénées-Orientales.