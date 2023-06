Onet-le-Château. Guilhem Cadou dédicaçait son 2e roman

Pour ce 2e roman (qu’il dédicaçait samedi dernier à l’espace culturel), si la trame de fond, à l’instar de son premier ouvrage, est toujours sur le road-trip et l’aventure, Guilhem Cadou a choisi de changer de continent, en commençant par les Rocheuses et la Colombie, mais en étant plus contemplatif et plus poétique. Ceci étant dans "Le chemin du ciel est un pays d’herbes hautes", on trouvera quand même des méchants ou plus exactement des marginaux qui ne font rien comme tout le monde, comme s’ils voulaient prendre leur revanche, sans vraiment le vouloir, en se mêlant de ce qui ne les regardent pas, comme avec les narcotrafiquants, les puissants, les services secrets et même un président… Dans un contexte géographique et historique assez sombre, ils sont tellement déjantés qu’ils amènent une petite touche d’espoir "C’est un livre très agréable et que j’ai eu beaucoup de plaisir à écrire, avec même une certaine excitation et je vous assure, il est à lire, à dévorer, sans modération !".