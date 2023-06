EN IMAGES. Un dimanche secoué par les orages : coup de foudre sur la Tour Eiffel, tornade, inondations

Les 4/5es des départements français ont été placés en vigilance jaune et orange. Voici pourquoi.

85 départements ont été placé ce dimanche 18 juin après-midi en vigilance orages par Météo, dont 44 en orange et 41 en jaune, en raison des orages potentiellement violents, avec risques de grêle ou d'inondations, qui pourraient se produire durant cette journée.

Et ça n'a pas tardé, puisque dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 juin, la Tour Eiffel a annoncé la couleur en étant frappé par la foudre aux alentours de 3 h 30 du matin.

Un "coup de foudre" sans danger pour l'édifice, qui est frappé en 5 fois par an par la foudre et est équipé de paratonnerres depuis sa construction.

Les régions où ces violents orages pourraient se produire le plus sont le Sud-ouest, à cheval entre le Pays basque et l'Occitanie, et la région Centre-Val-de-Loire, selon le site Kéraunos.

Des #orages localement violents seront possibles ce dimanche sur plusieurs zones avec risque de développement d'un QLCS venteux sur le nord et de supercellules grêligènes dans le sud et sur le centre du pays notamment : https://t.co/dookCX0aeA pic.twitter.com/wUNYlFwWMr — Keraunos (@KeraunosObs) June 18, 2023

Le site Météociel alerte lui sur les possibles "puissantes rafales de vent pouvant localement faire des dégâts", alors que vers 18 heures, les orages arrivaient aux portes de Paris.

?18h25 L'#orage se rapproche de #Paris \u26a0\ufe0fat arrive d'ici quelques minutes.

Attention aux puissantes rafales de vent pouvant localement faire des dégâts, branches d'arbres, tuiles etc ...

Abritez vous, restez prudents dans le secteur. pic.twitter.com/isl38Xnx6r — Meteociel (@meteociel) June 18, 2023

Des rafales de vent de plus de 100 km/h ont été relevées, ainsi que la chute d'arbres, en agglomération notamment.

Au passage des violents #orages sur #Paris et sa région, le vent a atteint près de 100 km/h, provoquant la chute d'arbres sur les chaussées. https://t.co/viokBIV5AC — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) June 18, 2023

Auparavant, les orages avaient fait parler d'eux : inondations à Dieppe...

...Ou tornade en Seine-Maritime, à Motteville et Flamanville, occasionnant quelques dégâts.

Une très probable #tornade a frappé la commune de Motteville dans le département de la Seine-Maritime (76) cet après-midi. Toitures et arbres arrachés. Des dégâts également signalés dans la commune voisine de Flamanville. Credit photo: Thib Boutillier et Mathilde Clrgt. pic.twitter.com/ljgc1S1T2J — Nahel Belgherze (@WxNB_) June 18, 2023

La formation de super-cellules avec fort risque de grêle donnaient un spectacle dantesque, comme ici du côté de Bourges.

Après 19 heures, alors que des pluies diluviennes et des chutes de grêle étaient signalées un peu partout sur cette ligne de forts orages, les intempéries provoquaient de forts problèmes de circulation aux portes de Paris.

#Inondation sur la N 118 suite aux pluies torrentielles qui se sont abattues en région parisienne ce soir. https://t.co/UdZpgwsJbI — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) June 18, 2023

Dans le Sud-Ouest, où le risque d'orages violents est fort, notamment pour la soirée et la nuit, la dernière soirée du festival Rio Loco de Toulouse a été annulée. Mais vers 20 heures, le site Kéraunos relevait un déphasage entre basses couches et "forçage d'altitude tardif", indiquant une baisse de risques de phénomènes violents.

Cette vigilance orages se poursuit jusqu'à minuit et dans la nuit de dimanche à lundi.