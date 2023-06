Cinq tendances mode à adopter pour aborder l'été avec style

(ETX Daily Up) - En a-t-on fini avec le retour de la mode des années 2000 ? Quelle couleur aura la cote sur la plage ? Les pièces excentriques auront-elles (enfin) raison des modèles décontractés vus et revus ces dernières saisons ? A deux jours de l'été, voici les cinq tendances mode avec lesquelles il faudra - ou pas - composer tout au long de la période estivale, de la robe transparente au bob en passant par l'indésirable… pantacourt.

La tendance forte : la transparence

La température risque fort de monter d'un cran cet été sur les plages de France et de Navarre avec un seul mot d'ordre en matière de mode : la nudité. Pas question bien sûr de fouler le sable blanc dans le plus simple appareil, mais il faudra miser sur la transparence. Des podiums aux Oscars, les stars des quatre coins de la planète ont déjà embrassé cette tendance forte, mais elle devrait atteindre son paroxysme au cœur de la saison estivale. Robes, caftans, combinaisons, pantalons, shorts, et tops révèleront maillots de bain et sous-vêtements avec de nombreux jeux de transparence, comme vu lors des défilés printemps-été 2023 sur les podiums des maisons Prabal Gurung, Jason Wu, Bottega Veneta, Miu Miu, Chanel, Prada, ou encore Rick Owens. Transparence qui s'imposera également à vos pieds avec des sandales, mules, escarpins, et plateformes entièrement translucides.









Une pièce : le pantacourt

Qui l'eut cru ? Des années après avoir été relégué au fond de nos placards, voilà que le pantacourt fait son grand retour. N'en déplaise aux modeuses, il sera donc de la partie tout au long de la saison estivale, entre deux longues robes fluides, deux micro-jupes, ou deux pantalons en crochet - au choix. Mais cette pièce née à la fin des années 40, que l'on appelle également 'capri', revient dans une version bien plus moderne : façon legging à porter avec un top bustier pour un effet catsuit ou version XXL à porter avec un crop top. Une tendance déjà essayée et adoptée par Bella Hadid et Lena Situations, également repérée sur les podiums de Jacquemus, Gucci, ou encore Versace.









Une couleur : le violet

Une fois n'est pas coutume : le jaune, le rose, le orange, ou le vert ne seront pas les stars de la saison estivale - pas uniquement tout du moins - puisque ces couleurs se feront supplanter par le violet. Si Pantone a fait du 'Viva Magenta', une nuance entre le violet, le rouge, et le rose, la couleur star de l'année 2023, c'est le lilas qui semble cette saison avoir obtenu les faveurs des plus grands créateurs de mode, à l'image de Molly Goddard et Bora Aksu. Mais l'été demeure malgré tout la saison de toutes les excentricités, et les teintes fluorescentes, tout comme les paillettes - et autres détails scintillants - s'imposeront aussi lors des soirées estivales les plus endiablées.









Un accessoire : le bob

Tous les étés depuis trois ans, c'est la même rengaine : le bob, cet accessoire autrefois ringardisé, s'impose dans le dressing des hommes et des femmes pour apporter une touche cool et décontractée aux looks de la saison. Et cette année ne fera pas exception, puisque de nombreuses célébrités l'ont déjà adopté pour accessoiriser certaines de leurs tenues, tandis que de nombreuses marques l'ont glissé dans leur dernière collection, à commencer par Monse, Louis Vuitton et Fendi. Il s'exhibera toutefois dans une nouvelle version, en crochet, une matière particulièrement plébiscitée. Le moteur de recherche de mode mondial Stylight a récemment observé une hausse de plus de 1.000% pour cette catégorie d'accessoires par rapport à la même période l'an dernier, soit une demande treize fois plus élevée.









L'inspiration : le Mermaidcore

Alors que l'été 2022 a rendu hommage au look emblématique de Barbie, c'est "La Petite Sirène" qui semble obtenir tous les suffrages cette année. Il faudra donc composer avec toute la panoplie, à quelques exceptions près, de l'esthétique aquatique. Au programme : du filet de pêche, des teintes irisées, des coquillages en veux-tu en voilà, et de multiples références aux fonds marins. Une tendance qui n'est pas sans lien avec la sortie du long-métrage de Rob Marshall, le 24 mai dernier, et qui a déjà généré plus de 300 millions de vues sur TikTok. Le succès est tel que certaines marques ont intégré la tendance à leur collection estivale, à l'image de JW Anderson, David Koma et Blumarine.