Rodez : la Quincaillerie Angles lance le pari de l'outillage de seconde main

Installée rue Nicolas-Appert en zone de Bel-Air, cette nouvelle boutique veut prôner un mode de consommation écoresponsable.

Une première. C'est ainsi que Guillaume Angles, PDG de la quincaillerie éponyme serait tenté de définir sa nouvelle trouvaille. Les plus curieux l'auront remarqué en traversant la zone de Bel-Air, depuis une semaine maintenant, une nouvelle boutique a fleuri en face Promocash, promettant de l'outillage de "seconde vie", à en croire son enseigne.

Il s'agit en réalité d'un nouveau point de vente de la Quincaillerie Angles, mais qui diffère toutefois de ceux déjà existants. Puisqu'en rayon, les clients n'y trouveront pas des machines flambant neuves, mais du matériel de seconde main. "De nombreux produits nous sont retournés, alors qu'ils sont pourtant parfaitement fonctionnels. Le but avec cette enseigne, c'est de pouvoir les revendre", retrace Guillaume Angles. Pour le consommateur, l'avantage est non négligeable, et se répercute directement sur le porte-monnaie. La société promettant 15 à 20 % d'économie par rapport à un produit neuf.

De l'électroportatif au jardinage

Sur place, les clients pourront trouver tous types de produits de quincaillerie, mais surtout de l'outillage électroportatif ou encore du matériel de jardinage. "Nous nous adressons à la fois aux professionnels et aux particuliers", précise Mathieu Olivier, responsable de ce point de vente. Joël Do Rego, qui sera la plupart du temps référent auprès de la clientèle à une petite idée . "Aujourd'hui, tout le monde surveille ses dépenses et l'outillage n'est pas forcément une priorité pour de nombreuses personnes. Ce système est une bonne alternative offrant du matériel comme neuf, mais moins cher", promet-il

Une démarche "écoresponsable"

Ainsi, en parcourant les rayons, peu d'éléments montrent que l'on se trouve hors d'une boutique conventionnelle. Le directeur en a l'explication. "La plupart des machines présentent une anomalie bénigne, plutôt que de devoir les jeter, on en fait profiter de nouveaux utilisateurs." Un stock alimenté par l'activité de l'entreprise, qui compte de nombreuses agences dans le pays, mais également par le site Internet Maxoutil, les achats en ligne engendrant de nombreux retours. "Parfois, des personnes commandent plusieurs articles similaires, et ne gardent que celui qui leur convient", reconnaît le chef d'entreprise.

Ce système de seconde vie apporte ainsi une démarche "écoresponsable" quI tient à cœur à la firme, tout en s'assurant du bon fonctionnement des outils. "Un de nos employés sur place assure le service après-vente et nos produits sont garantis six mois", explique l'entrepreneur. Également, la machine est testée avant d'être mise en rayon, histoire de s'assurer de son bon fonctionnement. "Par exemple, une visseuse peut être considérée comme invendable car sa caisse est endommagée, mais pas l'appareil", poursuit-il. À voir maintenant si les Ruthénois seront séduits.

La boutique est ouverte du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Toutefois, le lundi l'ouverture est à 8 h, et la fermeture du vendredi à 16 h 30.