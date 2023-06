Comps-la-Grand-Ville. 11 328 heures au compteur de l’ADMR

C’est en présence, de Mme Nathalie Puel conseillère départementale, de Mme Caussignac administratrice fédérale des bénévoles, de Noémie Bony responsable de Territoires et des salariées, que la séance a été ouverte. Mme Vernhes, présidente, a tenu à remercier les aides à domicile pour leur implication, leur réactivité pour s’adapter aux situations même les plus difficiles et leur disponibilité pour les remplacements de leurs collègues lors des maladies.

Les aides à domicile répondent de plus en plus aux souhaits exprimés par les personnes âgées : rester chez elles le plus longtemps possible. La présidente a ensuite présenté le bilan financier de l’association qui est satisfaisant : les heures effectuées, soient 11 328, sont en hausse. L’ADMR intervient auprès de 110 personnes âgées ou handicapées et 1 particulier employeur. Elle intervient également auprès de 8 familles : garde ou accompagnement d’enfants, aide diverses aux mamans ou à d’autres personnes en difficultés passagères avec entretien du linge, tenue de la maison, petit jardinage etc.

Un total de 34 291 kilomètres ont été parcourus et l’activité économique s’élève à 263 953 euros Nos aides à domicile participent à différentes formations pour évoluer dans leur métier. Dans ce sens des formations sont proposées chaque année.

Une enquête de satisfaction est aussi présentée aux clients ADMR, une fois par an. Jusqu’à maintenant les retours ont été positifs. Contact au 05 65 78 73 99.