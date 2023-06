Le Nayrac. Escapade vers la Côte d’Azur pour les Aînés du Nayrac et d’Estaing

Les aînés d’Estaing et du Nayrac se sont offert une escapade vers la Côte d’Azur. Après un départ matinal en direction du sud, ils ont fait une halte à Moustiers-Ste-Marie avant de descendre les Gorges du Verdon et ses paysages sauvages, ses panoramas sur les profondeurs où la rivière circule tout en bas. L’arrivée à l’hôtel à Golfe Juan était la bienvenue et permettait de prendre un peu de repos. De nombreuses visites étaient au programme : Grasse, capitale mondiale du parfum, les villages de Gourdon, de Saint-Paul-de-Vence, les Gorges du Loup, Nice et sa baie des Anges, Cannes et sa Croisette et ses palaces, Monaco et son rocher princier et ses jardins, Un petit détour par l’Italie permettait de découvrir le village de Dolce Aqua avec ses ruelles en calade, ses rues en tunnel, son église baroque… Si les villes côtières sont plutôt connues, les villages de l’arrière-pays ont permis aux participants de découvrir des paysages boisés, sauvages, aux reliefs escarpés qui méritent le détour. Catherine, la guide, a donné de nombreux renseignements sur l’histoire, les légendes, les anecdotes des lieux traversés ou visités et Jean, le chauffeur du car a montré sa maîtrise de la conduite au passage des routes sinueuses, des villes encombrées ou en travaux, des autoroutes… Pour 2024, les membres des deux clubs d’Estaing et du Nayrac espèrent revivre une telle aventure où la convivialité est de mise.