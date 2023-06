Flavin. La marche nordique fête ses 10 ans

Beau succès pour l’activité Marche Nordique au Club Sport Gym de Flavin qui fête cette année ses 10 ans de pratique avec 76 adhérents sur 4 groupes menés par 2 animateurs !

Le CLUB a lancé l’activité en 2013 avec un premier groupe de 20 personnes qui n’a pas hésité à marcher par tous les temps (froid, neige, pluie, chaleur) , très motivé par Pascale le lundi soir à 18 h 30.

Face à la demande croissante, un 2e groupe a vu le jour : le jeudi soir, rapidement suivi par un 3e le mardi matin ou le jeudi matin avec le concours de Virginie et de Sandra. En 2020, l’arrivée d’Antoine a permis d’accueillir encore de nouveaux pratiquants le soir, permettant ainsi de comptabiliser 82 personnes au total avec un 4e groupe pratiquant aussi le jeudi soir.

Les séances, d’une durée d’1h30, se composent d’un temps d’échauffement, de marche (sur chemin et/ou route) et d’étirements et se déroulent sur Flavin et d’autres communes environnantes.

La marche nordique est une activité de plein air qui se situe entre la randonnée pédestre et le footing. C’est une activité sportive complète, nécessitant une certaine technique dans le maniement des bâtons mais rapidement apprise. Cette discipline, même si elle est majoritairement pratiquée par des femmes, s’adresse à tous publics, quels que soient l’âge et la condition physique de départ.