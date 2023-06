Trémouilles. Les écoliers conçoivent et dirigent un robot

Journée inédite pour Albane, Gabriel et Leia, élèves de CM2 du village choisis pour participer avec 12 écoles et collèges de l’Aveyron au gymnase de Pont-de-Salars à l’animation du challenge robotique 2023 sur le thème "un robot à l’épreuve du feu".

Avec le mBot2, ils ont travaillé en classe sur trois critères : un parcours imposé sur un minimum de temps, une planche design et une présentation orale de leur cheminement. Le jour J, avec leur maîtresse et les copains qui pouvaient colorier, participer à des jeux, les trois compétiteurs étaient munis d’une tablette pour diriger l’automate avec dextérité, patience. Une seule aide autorisée : "la pichenette" pour le remettre sur le bon chemin. Avec en mémoire le compte-rendu de la conception de leur projet, les trois écoliers se sont régalés, avec la satisfaction d’avoir répondu aux exigences de créativité, de coopération, de conception et de compétences.

De plus, ayant rencontré les pompiers présents référents pour parler des incendies, la journée initiée par le professeur de technologie du collège Jean-Amans Vincent Imbert a été tout à la fois ludique et instructive pour tous ces jeunes qui ont pu découvrir le monde de la programmation, de la robotique et du codage.