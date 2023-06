CARTE. Orages : la fête de la musique gâchée ? Nouvelle vigilance, ce mercredi 21 juin avec 62 départements en vigilance jaune

Omniprésents, les orages le seront encore dans une grande partie de la France à l'occasion de ce premier jour de l'été 2023.

L'arrivée de l'été et la fête de la musique ne sont pas suffisantes pour faire fuir les orages : ils seront encore présents dans l'Hexagone, ce mercredi 21 juin 2023. Tout comme la vigilance émise par Météo France.

62 départements en vigilance jaune

Si une vigilance orange était de vigueur dans une partie du pays, et notamment huit en Occitanie, mardi 20 juin 2023, celle-ci a pris fin dans la nuit. La France a rebasculé en jaune ce matin, avec une ambiance qui devrait de nouveau devenir orageuse en seconde partie de journée et en soirée, ce mercredi.

La fin de journée sera électrique en France, pour la fête de la musique... Météo France - Capture d'écran

Ce mercredi matin, 62 départements sont en vigilance jaune orages dont 6 pour pluies-inondations. Capture d'écran - Météo France

Qui sera concerné en Occitanie ?

Dans la région Occitanie, le Gard, l'Hérault et le Lozère échapperont à la vigilance jaune. Les dix autres départements y feront face à différents moments, que voici :

Haute-Garonne, Gers, Hautes-Pyrénées : à partir de 12 heures

Ariège, Lot, Tarn-et-Garonne : à partir de 15 heures

Aveyron, Tarn : à partir de 20 heures

Aude et Pyrénées-Orientales : à partir de 18 heures

Soirée mouvementée

La matinée sera d'ores et déjà orageuse du côté du Lot et du Tarn-et-Garonne. Cela se gâtera encore plus dans l'après-midi, avec un risque d'orages sur une grande partie ouest de l'Occitanie.

Un gros risque d'orages planera sur l'Occitanie, dès l'après-midi. Météo France - Capture d'écran

L'ambiance devrait être encore plus électrique durant la soirée de ce mercredi 21 juin, toujours dans une très large partie ouest de la région.