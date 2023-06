Le saviez-vous ? En été, Rodez compte deux records historiques de chaleur (et ils ne datent pas de 2003 !)

Ce mercredi 21 juin 2023 marque le début de l'été en France, la saison des records de chaleur. Rodez en compte deux... et ils ne datent pas de 2003 !

Si pour les spécialistes, l'été météorologique a démarré le 1er juin, pour beaucoup d'autres, la saison estivale se lance ce mercredi 21, jour de la Fête de la musique. Une période de l'année durant laquelle les records de chaleurs sont enregistrés. Et Rodez en compte deux !

1987 et 2019

Selon la banque de données de Météo France, la station météo de Rodez-Aveyron, située à Salles-la-Source, a enregistré deux records absolus de chaleur. La température est montée, au plus haut, à 38,9°C, le 16 août 1987 pour la première fois, et beaucoup plus récemment pour la seconde. En effet, il faut remonter au 27 juin 2019 pour retrouver trace d'un thermomètre affichant cette valeur, au Piton.

38,8°C en 1983

Avant ces deux données historiques, c'est le 30 juillet 1983 qui avait réservé le jour le plus chaud depuis le début des relevés, à Rodez. Il avait fait 38,8°C. Trois chiffres qui n'ont donc pas été enregistrés en 2003, théâtre d'une canicule qui a fait tomber bon nombre de records de température maximale en France. Mais pas au Piton !

2003 historique en Aveyron

Parmi les stations Météo France que compte l'Aveyron, Rodez est la seule dans laquelle le record absolu de température ne date pas de 2003. Qu'il s'agisse de Millau, Villefranche-de-Rouergue, Montlaur ou encore Cornus, les valeurs historiques remontent à cet été vieux de 20 ans. Avec, pour deux villes, un thermomètre qui a franchi la barre des 40°C :