Laissac-Sévérac l'Église. Passage de grades au karaté club

Un stage de karaté a eu lieu à la salle des fêtes de Sévérac-l’Église. Il s’agissait d’un stage shorin ryu karaté do avec passage de grades, animés par le professeur Sébastien Ara Kiassany de Toulouse. La matinée fut consacrée au stage de perfectionnement tandis que le passage de grades s’effectuait l’après-midi. L’acquisition des valeurs morales, la progression technique et sportive sont l’aboutissement normal de l’enseignement. L’échelle des grades valide cette progression Ont donc acquis un grade supérieur : Laurent Rollin qui passe ceinture bleue, Marie Lorédan et Clara Costecalde, ceinture orange et Sylvie Born et Cléo Malet, ceinture jaune.