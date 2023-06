Rodez : les épreuves régionales d'athlétisme ont souri aux Sang et Or

Samedi 17 et dimanche 18 juin, les athlètes ruthénois étaient Perpignan et à Millau pour disputer des épreuves régionales.

Ce week-end, l’actualité athlétique emmenait les licenciés du Stade ruthénois sur les bords de la Méditerranée, à Perpignan, samedi, et sur les bords du Tarn à Millau, dimanche. Deux compétitions avec l’accent occitan lors desquelles les sang et or ont obtenu de très bons résultats : un titre, une troisième place, des records personnels, une qualification pour le championnat de France samedi 17 juin et quatre troisièmes places, de très nombreuses places de finalistes et des records personnels également dimanche18 juin.

Une qualification nationale pour Yonis Dunet

Sur les nouvelles installations de Perpignan, Léo Lacombe s’est octroyé le titre espoir sur le 400 mètres haies en 60’’65, sous un vent violent. Maud Cavailé, de son côté, a pris la médaille de bronze au lancer de javelot avec un jet à 17,31 mètres. Mais c’est au niveau du meeting cadets et juniors qu’ont été réalisés les meilleurs résultats. Yonis Dunet, sur le 1 500 mètres, a battu son record personnel et s’est approché du record de l’Aveyron avec son chrono de 4’03’’70. Une perf’ qui lui a permis de décrocher son billet pour les "France".

Dans le sud du département, sur la piste millavoise, la délégation de benjamins et de minimes n’a pas obtenu de titre mais s’est très bien comportée dans une épreuve de haut niveau. Les Stadistes y ont accroché quatre médailles de bronze : Louane Casi au lancer de disque, Mathias Coquin-Reynès au lancer de marteau, Timéo Dellac au lancer de javelot et le relais du 4x60 mètres d’Olivia Benissan, Juliette Tournier, Amandine Joffre et Manon Brun. Pour pas moins de 23 places de finalistes !