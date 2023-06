Saint-Amans-des-Cots. Un grand saut dans la nature avec le raid aventure

Du clocher de Saint-Amans au réservoir asséché de Montézic, la deuxième édition a réuni110 participants au cœur de la Viadène.

Les 110 participants de cette deuxième édition dont les plus jeunes âgés de 12 ans ont arpenté dernièrement le plateau de la Viadène et les gorges de la Truyère en pratiquant du VTT, de la course d’orientation, du trail, du canoë, du tir laser, de l’escalade et même une descente en rappel du haut du clocher de Saint-Amans-des-Côts installée pour l’occasion. De nombreux chemins et points de vue ont été découverts de tous grâce à Océane Fabre, animatrice territoriale et éducatrice sportive et Nicolas Cantagrel, professeur d’éducation physique et sportive (EPS) ainsi que des élèves de la section Activité Physique de Pleines Nature (APPN) du collège de la Viadène.

Tisser du lien

Répartis sur deux formats de course, des coureurs de tous niveaux confondus ont répondu présent. Du village de Florentin-la-Capelle, au pic du Castel en passant par le réservoir vide de Montézic, les sportifs en ont pris pleins les yeux et les jambes. Cet événement sportif était aussi l’occasion de tisser du lien entre les acteurs locaux autour d’un projet qui allie dynamique économique, , touristique, sociale et sportive (hébergement, restauration, marché nocturne, activités ouvertes aux accompagnateurs). Une réelle réussite, donc. L’engouement et les déclarations des participants donnent déjà pleins d’idées pour l’édition 2024, alors tenez-vous prêt ! Les organisateurs tirent un coup de chapeau aux sponsors, participants et tous les bénévoles pour la réalisation de cette deuxième édition.